Salvini al Question time: «Opere ferroviarie vanno avanti, domani sarò a Reggio Calabria»

la risposta

REGGIO CALABRIA «I dati di Rfi aggiornati a settimana scorsa, per i servizi regionali parlano di una puntualità del 90,8%, ma si può sempre far meglio. Per i servizi lunga percorrenza la puntualità dell’88% e l’alta velocità dell’81,2%». Lo dice il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, durante il question time al Senato, rispondendo a un’interrogazione di Iv. «Per quello che riguarda le opere Pnrr – prosegue il vicepremier – vanno avanti e continuano i lavori con altre fonti di finanziamento, stiano dunque tranquilli i cittadini: per Palermo-Catania, Napoli-Bari e Terzo valico dei Giovi l’obiettivo è concludere i lavori come previsto entro il 30 giugno 2026. Quali siano le fonti di finanziamento, ai pendolari interessa poco, vogliono semplicemente avere linee funzionanti». Inoltre, «tra le altre opere finanziate dal Pnrr, e procedono tutte in linea con i traguardi del Piano e la rimodulazione di dicembre – continua Salvini -. Abbiamo previsto, in aggiunta, un potenziamento del parco ferroviario per servizio Intercity con 13 ulteriori treni bimodali rispetto ai 53 già previsti e 30 ulteriori carrozze notte. Ricordo che l’80% dell’utenza viaggia su Intercity, treni regionali e locali, domani sarò nel pomeriggio a Reggio Calabria a presentare alcuni di questi nuovi Intercity».