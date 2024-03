Soverato, domani il “Concerto della Pace” al Teatro comunale

l’iniziativa

SOVERATO In un mondo segnato da conflitti e tensioni, un’armonia di suoni si innalza per promuovere i valori universali della pace, dell’armonia e della solidarietà. Domani, sabato 23 marzo, alle ore 18, il Teatro Comunale di Soverato sarà il palcoscenico del “Concerto della Pace”. Voluto e organizzato dai Rotary Club di Soverato, Santa Severina, Catanzaro, Catanzaro Tre Colli, Vibo Valentia, Del Reventino, Cropani, Strongoli e Rotary E-Club of Calabria International, rappresenta un’opportunità unica per riflettere sull’importanza della pace nel mondo contemporaneo. Ad esibirsi l’orchestra di fiati Leonardo Vinci, in collaborazione con l’associazione musicale “Giuseppe Verdi” Aps. “La musica è il linguaggio universale della pace, capace di toccare le corde più profonde del nostro cuore – si legge nella nota dei Rotary Club organizzatori dell’evento -. Attraverso il concerto, vogliamo sensibilizzare e unire le persone nell’impegno per un mondo più pacifico e solidale.” Il concerto vedrà la partecipazione dei rinomati direttori Francesco Castagnino, Alessandro Facente e Simone Emiliano Pasculli, insieme al talentuoso clarinettista solista Francesco Algieri. Oggi nel mondo, più di 70 milioni di persone sono sfollate a causa di conflitti, violenze e violazioni dei diritti umani. In risposta a questa crisi globale, i Rotary Club si impegnano attivamente nella promozione della pace e nel sostegno alle comunità colpite dalla violenza. Attraverso progetti di service mirati, il Rotary promuove la comprensione reciproca, l’educazione, lo sviluppo economico e sociale, nonché la tolleranza e il rispetto delle diversità culturali. Il Concerto della Pace rappresenta un’ulteriore dimostrazione dell’impegno dei Rotary Club nel promuovere la pace nel mondo. Siamo convinti che la musica abbia il potere di ispirare e unire le persone per un obiettivo comune: costruire un mondo migliore per tutti.” L’evento sarà presieduto dai Presidenti dei Rotary Club organizzatori, tra cui Pietro Daniele (Rotary Club Soverato), Antonella Nocita (Rotary Club Santa Severina), Carlo Maletta (Rotary Club Catanzaro), Carlo Maria Comito (Rotary Club Catanzaro Tre Colli), Ketty De Luca (Rotary Club Vibo Valentia), Battista Folino (Rotary Club Del Reventino), Gianluca Pitari (Rotary Club Cropani), e Leonardo Stasi (Rotary Club Strongoli).

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato