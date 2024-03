l’intervento

LAMEZIA TERME Un falco pellegrino ferito è stato recuperato dalla Polizia Locale di Lamezia Terme e trasportato presso il Centro Recupero Animali Selvatici di Falerna. L’uccello, rinvenuto con l’ala destra fratturata, è stato notato in difficoltà e soccorso da alcuni residenti nella frazione di Zangarona che hanno messo in sicurezza l’animale, chiudendolo in una gabbia rudimentale, e avvertito il comando lametino. Gli uomini della Polizia locale guidati da Rubino sono riusciti a recuperare il falco presso il luogo segnalato e difficile da raggiungere date le condizioni dissestate del terreno. L’animale è ora affidato alle cure del Cras.