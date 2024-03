«Un reddito di dignità regionale per uno stato inclusivo». La proposta del consigliere regionale Mammoliti

la nota

CATANZARO Istituire un reddito di dignità regionale per offrire una concreta risposta all’emergenza sociale accentuantesi soprattutto nel vibonese e in Calabria con l’abrogazione del reddito di cittadinanza. È quanto prevede la Proposta di Legge n° 263, presentata dal consigliere Raffaele Mammoliti, già assegnata alla terza Commissione per il merito e alla seconda per il parere finanziario, con la quale «si punta a contrastare la povertà e l’esclusione sociale». «Una misura – si legge nella nota – messa in discussione dalla legge di bilancio 2023 prima e dalla conversione in legge del decreto lavoro dopo che hanno sancito l’abrogazione del reddito di cittadinanza introducendo il criterio della così detta “occupabilità” dei componenti del nucleo familiare e superando il principio dell’universalità proprio di una misura di welfare presente in tutti i paesi dell’Unione Europea. Le condizioni di fragilità economica e sociale della città e del territorio richiedono provvedimenti appropriati per garantire un reddito di dignità Universale e per uno stato sociale di prossimità e inclusivo». In tale direzione si terrà martedì 26 Marzo alle 17.30 un confronto con il candidato a Sindaco Enzo Romeo. Illustrerà la proposta di Legge il Consigliere proponente Raffaele Mammoliti. Interverranno inoltre: Marwa El Afia, segreteria regionale PD, responsabile Diritti e Cittadinanza; Antonio Iannello, coordinamento circolo PD Vibo Valentia – Direzione regionale PD; Valeria Bonforte, assistente sociale; Michela Prinzi, volontaria sociale; Antonio Lo Schiavo, Consigliere regionale. Concluderà i lavori Mimmo Bevacqua, Capogruppo in Consiglio regionale del Pd.