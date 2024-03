Un viaggio di studio nel cuore dell’Europa per giovani ambasciatori della Calabria – FOTO

DALLA CITTADELLA

CATANZARO Giovani ambasciatori di Calabria. Un viaggio studio nel cuore dell’Europa per toccare con mano il funzionamento delle istituzioni comunitarie e acquisire un bagaglio formativo da trasferire poi in Calabria e lanciare sempre di più la regione in una dimensione continentale. Al via una suggestiva esperienza di cittadinanza attiva per 66 studenti calabresi, suddivisi tra 19 scuole di secondo grado, che saranno a Bruxelles dal 9 all’11 aprile: gli studenti che partiranno sono stati selezionati sulla base della media scolastica e sul livello di certificazione linguistica in inglese, ad accompagnarli 5 docenti scelti per il livello di certificazione linguistica e per la partecipazione a progetti Erasmus e a esperienze formative all’estero. A predisporre il viaggio formativo la Camera di commercio belga. L’iniziativa è stata presentata oggi in Cittadella dal presidente della Regione Roberto Occhiuto e dalla vicepresidente della Regione, delegata all’Istruzione, Giusi Princi, alla presenza della direttrice dell’Ufficio scolastico regionale Antonella Iunti, dal dg del Dipartimento Programmazione della Regione, Maurizio Nicolai, e dal dg del Dipartimento regionale istruzione, Maria Francesca Gatto.







La presentazione dell’iniziativa

“I giovani italiani – ha spiegato Occhiuto – si sentono europei. L’Europa dovrebbe essere più brava a fare provvedimenti che rafforzano il senso di cittadinanza da parte di tutti. Sono molto contento che i giovani calabresi possano sentirsi ancora più europei facendo questa esperienza di approfondimento di studio a Bruxelles. Si tratta di giovani eccellenti ai quali avevamo promesso che avremmo dato la possibilità di confrontarsi con le istituzioni europee. Rappresentano il futuro di questa bellissima regione”. Per la Princi si tratta di una iniziativa per premiare il merito e riconoscere l’impegno profuso dai tanti nostri studenti calabresi che si sono distinti in ambito nazionale ed internazionale. Insieme ai dipartimenti di programmazione unitaria ed istruzione abbiamo organizzato questo importantissimo viaggio formativo di tre giorni a Bruxelles che li renderà protagonista in un percorso di cittadinanza attiva all’interno del Parlamento europeo. Attraverso workshop e project-work i ragazzi diventeranno consapevoli delle opportunità delle politiche europee per i giovani e del riverbero nel loro territorio e ne garantiremo quella formazione che sarà il presupposto per la crescita della Calabria. La nostra regione sta lavorando molto sul presente e sul futuro dei nostri ragazzi. Siamo ad esempio l’unica regione che a livello universitario finanzierà totalmente tanto i master quanto le borse di studio. Lavoriamo – ha concluso la Princi – affinché quelli che studiano in Calabria restino in Calabria e quelli che negli anni abbiamo perso possano rientrare”.

Le scuole coinvolte

Gli studenti coinvolti nel viaggio di studio provengono dal Polo tecnico scientifico “Brutium” di Cosenza dal Ls “Galilei” di Lamezia, dal Lc “Campanella” di Reggio Calabria, dal Lc “Telesio” di Cosenza, dal Lc “Galluppi” di Catanzaro, dall’Iis “Pizzini Pisani” di Paola, dall’Iss “Majorana” di Girifalco, dal Ls “Leonardo da Vinci” di Reggio, dall’Iss “Montalcini” di Sersale, dal Ls “Michele Guerrisi” di Cittanova, dal liceo “Campanella” di Lamezia Terme, dall’Iss di Castrolibero, dal Lss “Alessandro Volta” di Reggio Calabria, dall’Iss “Piria” di Rosarno, dall’Itt “Scalfaro” di Catanzaro, dallIss di Tropea, dall’Iss di Cariati, dal La “Fiorentino” di Lamezia, dall’Istituto industriale di Vibo Valentia.

