Il “pensiero stupendo” di Franz Caruso: prossimo candidato alla presidenza della Regione

COSENZA «Piacere, sono il sindaco ombra» (ride). Da vecchio socialista e frequentatore della politica, Luigi Incarnato sa che è dai tempi dei congressi che le notizie circolano al buffet. Così come a Montecitorio è la buvette il tempio del retroscenismo – ma anche delle “polpette avvelenate” –, ben più del Transatlantico.

La sorpresa che il n. 2 di Palazzo dei Bruzi estrae dall’uovo di Pasqua, nell’altrettanto istituzionale Salone di rappresentanza del municipio, è una suggestione ma forse neanche poi tanto: Franz Caruso non disdegnerebbe una candidatura a presidente della Regione. Ma come, sarebbe il quarto cosentino consecutivo sul piano più alto della Cittadella di Germaneto di Catanzaro? «Siamo la provincia più grande, e poi le altre non esprimono niente di che…» ribatte. Neanche Reggio Calabria? «I reggini, si sa, si accontentano della presidenza del Consiglio, vogliono lo scranno più prestigioso del Palazzo più importante della loro città».

Il ragionamento non farebbe una piega se non fosse che si tratta forse della candidatura più anticipata della storia repubblicana: di solito i nomi si bruciano almeno un paio di mesi prima della tornata elettorale. E invece Incarnato viaggia con due anni e mezzo di anticipo e ha già pronto il ticket: Caruso governatore e il reggino Giuseppe Falcomatà presidente del Consiglio? «Bravo!».

Il sindaco fortunatamente non ascolta, ma sembra impossibile che la mano destra non sappia quello che fa – anzi dice – la sinistra: Caruso era stato chiaro, salutando i rappresentanti dei media cittadini prima del brindisi di auguri pasquali, «oggi niente notizie».

Luigi Incarnato invece è in formissima – e non serve neanche lo spritz – e per la prima volta non solo non nega ma addirittura rivendica il ruolo di «sindaco ombra»: «Basta pensare che dietro Craxi c’erano figure del calibro di Giuliano Amato e Rino Formica…». Insomma è già calato nel personaggio di braccio destro di Franz anche nella conquista della Regione. Né serve a non farlo sbilanciare il tempo che ancora manca: un’era geologica se si parla di politica, basti guardare ai sommovimenti registrati in appena due anni e mezzo al piano di sopra (Consiglio comunale) tra cambi di casacca, nuovi gruppi consiliari, espulsioni dal partito e sempre incombenti rimpasti di giunta.

“Gigino” non ce ne voglia a male, spesso scrivere è obbligatorio. Se poi era una polpetta avvelenata sarà il tempo a dircelo (quelle del buffet erano ottime, come tutto il resto). (e.furia@corrierecal.it)

