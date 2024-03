Ita-Lufthansa, obiezioni Ue sull’accordo. Ben 39 rotte a rischio

il caso

ROMA L’operazione notificata è «incompatibile con il mercato interno». Alla fine delle 200 pagine di obiezioni la Commissione europea avvisa il Tesoro italiano e Lufthansa che l’accordo per l’ingresso dei tedeschi in Ita Airways rischia di essere bocciato se non si risolvono alcune questioni legate alla concorrenza. Lo riferisce il “Corriere della Sera”. Sono almeno tre le criticità, secondo lo “Statement of objections” inviato: i voli tra l’Italia e l’Europa centrale, il Nord America, il Giappone, e il peso eccessivo dei due vettori all’aeroporto di Milano Linate. Le parti hanno tempo fino al 26 aprile per fornire spiegazioni e soluzioni. Nel documento che il Corriere ha ottenuto dalle fonti Ue si contano 39 tratte nel mirino dell’Ue, raggruppate in quattro blocchi. «La transazione — scrive l’Antitrust — ostacolerebbe significativamente la concorrenza effettiva riguardo al potenziale mercato per la fornitura di servizi di trasporto aereo passeggeri programmato». In questi collegamenti — giudica la Commissione europea — Ita e Lufthansa devono ridurre la loro presenza lasciando gli spazi ai vettori rivali.

Il breve raggio

Il primo blocco riguarda 12 rotte a corto raggio — dirette — tra l’Italia e l’Europa centrale, più nel dettaglio i mercati serviti dal gruppo Lufthansa in Germania, Svizzera, Austria, Belgio:

– Milano-Bruxelles

– Milano-Düsseldorf

– Milano-Francoforte

– Milano-Amburgo

– Milano-Stoccarda

– Milano (Malpensa)-Vienna

– Roma-Bruxelles

– Roma-Francoforte

– Roma-Monaco

– Roma-Zurigo

– Roma-Amburgo

– Roma-Vienna

Nel Sud Italia

Il secondo blocco attenzionato è quello delle 14 rotte a corto raggio «che coinvolgono sovrapposizioni dirette-indirette in cui le parti (cioè Ita e Lufthansa, ndr) competono strettamente»:

– Bari-Francoforte

– Bari-Amburgo

– Bari-Monaco di Baviera

– Brindisi-Düsseldorf

– Brindisi-Stoccarda

– Cagliari-Monaco

– Catania-Francoforte

– Lamezia Terme-Zurigo

– Napoli-Düsseldorf

– Napoli-Francoforte

– Napoli-Stoccarda

– Palermo-Francoforte

– Roma-Stoccarda

– Napoli-Amburgo

I voli intercontinentali diretti

Il terzo raggruppamento è quello delle 8 «rotte a lungo raggio su cui almeno una delle parti opera attualmente una connessione diretta». In questo passaggio non si chiarisce se sono considerate anche le attività di United Airlines (partner di Lufthansa nella joint venture transatlantica) e All Nippon Airways (alleata giapponese dei tedeschi nella joint venture asiatica):

– Roma-New York

– Roma-Washington

– Roma-San Francisco

– Roma-Chicago

– Roma-Toronto

– Roma-Los Angeles

– Roma-Miami

– Roma-Tokyo

I collegamenti con scalo

Il quarto blocco racchiude le 5 rotte a lungo raggio tra l’Italia e il Nord America «sulle quali nessuna delle parti fornisce attualmente una connessione diretta»:

– Napoli-New York («solo in inverno»)

– Milano-San Francisco

– Firenze-New York

– Catania-New York

– Bologna-New York





