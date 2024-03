Occhiuto sul Cammino di San Francesco di Paola: «Esperienza unica tra storia, spiritualità e natura»

cultura

ROMA «I cammini d’Italia che, con questo testo, ci accingiamo a promuovere e valorizzare non sono semplici percorsi turistici. Sono le arterie di una storia, una cultura e una spiritualità che appartengono all’umanità intera, strade che ci connettono non solo con la bellezza della nostra nazione ma anche con una dimensione più profonda dell’esistenza». Lo ha detto, intervenendo in Aula nel corso delle dichiarazioni di voto sul ddl Cammini d’Italia, il senatore di Forza Italia Mario Occhiuto. In particolare, desidero sottolineare l’importanza del Cammino di San Francesco di Paola in Calabria, riconosciuto dal Mibact come un itinerario che celebra il patrono della regione attraversando i luoghi chiave della sua vita. Questo cammino si articola in quattro itinerari principali – La Via del Giovane, La Via dell’Eremita, La Via dei Monasteri e La Via per la Francia – che offrono un’esperienza unica di immersione nella storia, nella spiritualità e nella natura incontaminata della Calabria. Camminare all’aria aperta, immersi nella storia e nella natura, è un potente strumento di benessere fisico e mentale. «Questo disegno di legge, pertanto, diventa anche un impegno verso la salute dei cittadini, offrendo un’opportunità di movimento all’interno di scenari unici al mondo. Il turismo sostenibile che promuoviamo con questa legge non è solo un motore economico; è un invito a riscoprire il piacere dell’esplorazione responsabile, un’occasione per le zone meno note di mostrare al mondo la loro unicità, come dimostra il successo del santuario di San Francesco di Paola, una delle mete più amate dai pellegrini e dai turisti che visitano la Calabria. Questo testo pone l’Italia all’avanguardia nella promozione di un turismo lento e sostenibile, capace di offrire una nuova modalità di fruizione del nostro patrimonio naturale e culturale».

