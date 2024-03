Ferrero torna a parlare di Reggina: «Chiederò a Bandecchi di portarmi a Reggio»

l’intervento

REGGIO CALABRIA Torna a parlare di Reggina Massimo Ferrero, l’ex presidente della Sampdoria che nei giorni scorsi aveva manifestato l’interesse di acquisire il marchio della squadra calabrese. «Potrei farlo anche domani mattina» aveva riferito a Radio Cusano Campus. Un’acquisizione “lampo” che ancora non è avvenuta, ma sulla quale l’imprenditore è tornato nuovamente a parlare: «Perché non sono intervenuto subito? Sono un uomo di qualità, non potevo prendere una squadra che si chiama Reggina e chiamarla Carmela» afferma ancora ai microfoni di Radio Cusano Campus. Adesso aspetto, per rispetto dei reggini, dei tifosi, poi punto a prendere il marchio. Successivamente tutti insieme, visto che avete il calcio nel sangue e nel cuore, faremo un inno all’amore». L’ex patron della Samp parla poi di Stefano Bandecchi, il sindaco di Terni che in estate aveva provato a ricreare la squadra amaranto e che un mese fa ha manifestato lo stesso interesse di Ferrero nel marchio Reggina: «Il presidente Bandecchi fa le cose con il cuore, io lo amo, parliamo di un gigante, buono, generoso e molto attento ai problemi della gente. Noi siamo combattenti, chiederò a Bandecchi di portarmi a Reggio Calabria la prossima volta che verrà».