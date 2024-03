La Bcc della Calabria Ulteriore acquista uova di Pasqua solidali a sostegno delle associazioni di volontariato

solidarietà

CATANZARO In occasione delle celebrazioni pasquali, la BCC della Calabria Ulteriore ha risposto positivamente alle richieste di collaborazione avanzate da diverse Associazioni, acquistando uova di Pasqua Solidali da donare poi ad altre Associazioni del territorio che a loro volta si occupano di volontariato. Un progetto che incarna appieno gli intenti solidali che vedono da sempre impegnata la BCC della Calabria Ulteriore in attività di sostegno alle comunità territoriali. Naturalmente si tratta di un gesto simbolico dal duplice obiettivo da un lato regalare un piccolo momento di gioia e un sorriso a chi riceverà le uova “solidali” dall’altro sostenere concretamente le attività sociali di associazioni di volontariato operative sul territorio. In particolare le uova sono state acquistate dalla Co.Ri.S.S. Cooperativa Sociale, che opera da oltre 30 anni sulle tre province di Vibo Valentia, Crotone e Catanzaro fornendo assistenza a persone in situazioni di estremo disagio, tra cui minori con disturbi di personalità o disabilità psichica e fisica, donne vittime di violenza, bambini, immigrati e tossicodipendenti. Una parte del ricavato sarà devoluta all’UNICEF, oltre che destinata alle attività della stessa Associazione. Tra le altre Associazioni vi è l’Opera Don Bonifacio Azione Verde attiva da oltre 20 anninel Sud-Est della Nigeria, dove promuove progetti di istruzione e assistenza sanitaria per sostenere le popolazioni locali. Il ricavato sarà interamente devoluto al Campus Azione Verde in Amaigbo, Imo State, Nigeria. Infine altre uova sono state acquistate anche dalla Fondazione Il Coraggio dei bambini che si impegna nella raccolta di fondi e opera quotidianamente a favore della cura e della ricerca nell’ambito della Neuro-Oncologia Pediatrica. L’iniziativa non si limita solo all’acquisto, ma include anche la donazione delle uova a strutture di volontariato dei quattro territori di competenza della Banca. Le donazioni sono state rivolte a La Goccia, Associazione di Volontariato operante a Vibo Valentia che accoglie persone diversamente abili e disagiate, a Le Stelle del Faro di Ricadi che sostiene le persone affette da disabilità, alla Fondazione Casa della Carità di Vibo Valentia che assiste bambini e adulti affetti da gravi malattie. Sul territorio crotonesele Uova Solidalisono state donate all’Associazione Voglia di vincere – Sportello Amico Autismo con sede a Torre Melissa, che si occupa di assistenza ai bambini autistici e con diverse disabilità, mentre a Cittanovasono state destinate alla Caritas delle due Parrocchie di San Girolamo e Maria SS del Rosario. che provvedono ogni giorno a somministrare centinaia di pasti a famiglie disagiate. Infine, a Catanzaro alla KYOSEI Cooperativa Socialeche si prende cura delle persone più vulnerabili offrendo servizi sociali, socio-educativi e assistenziali. Un piccolo gesto, ma che riflette i valori della comunità bancaria che fa della solidarietà uno dei suoi principi guida.