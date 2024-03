Tumminello salva il Crotone, a Potenza finisce 2-2

calcio serie c

POTENZA Un super Tumminello e un D’Alterio in giornata di grazia evitano al Crotone l’ennesimo ko di questa stagione. Sul campo del Potenza, l’attaccante pitagorico riesce per ben due volte a rimontare la formazione di casa, in gol prima con Caturano e poi con Castorani. Il portiere evita invece in più di un’occasione di farsi trafiggere dagli attaccanti di casa. Per la squadra rossoblù si tratta del secondo pareggio consecutivo dopo l’esonero di Baldini e il ritorno in panchina di Zauli.

Partenza al razzo per la compagine guidata da Marchionni che naviga nelle zone basse di classifica. Al 4’ il primo tiro in porta è di Volpe con D’Alterio che si distende sulla sinistra e respinge. Ma il gol del Potenza arriva tre minuti dopo direttamente su calcio di rigore concesso per un fallo in area ai danni di Castorani. Caturano dal dischetto porta i suoi in vantaggio. La risposta del Crotone arriva al 9’ con una botta di sinistro di Tumminello che Alastra devia in angolo. Ma al 19’ i pitagorici rischiano ancora: D’Alterio con un intervento prodigioso salva sul colpo di testa a botta sicura di Castorani. Al 29’ il Crotone pareggia. Gomez centralmente pesca Tumminello che a tu per tu con Alastra lo supera con un pallonetto. Un minuto dopo D’Alterio ancora protagonista su Hadziosmanovic. A questo punto cresce la squadra di Zauli. Al 32’ D’Ursi da posizione defilata calcia sull’esterno della rete. Subito dopo è Tumminello a sforare la doppietta personale con un sinistro al volo che termina fuori di poco. Ma nel momento migliore di calabresi passa ancora il Potenza. Castorani raccoglie l’invito dalla destra di Hadziosmanovic e in area, col sinistro, supera D’Alterio. Al 43’ i padroni di casa sfiorano il tris con un palo clamoroso colpito da Caturano a porta vuota. Al 45’ ancora D’Alterio sugli scudi su un bolide di Candellori.

A inizio secondo tempo D’Ursi mette al centro, rasoterra, dalla sinistra e Tumminello scarica il sinistro sul quale Castorani si immola respingendo in corner. Sull’angolo seguente è di nuovo Tumminello a colpire di testa senza però riuscire ad inquadrare la porta. Dalla parte opposta D’Alterio continua a parare tutto ciò che può. Al 59’ triplo cambio per Zauli: Felippe, Leo e Comi per Vitale, Rispoli e l’acciaccato Gomez. Al 63’ proprio il neo entrato Comi riceve in area, protegge la palla e scarica per il sinistro di Giron che da posizione impossibile colpisce la traversa. È il preludio al gol che arriva al 71’ ancora con Tumminello. L’attaccante, servito da D’Ursi, di sinistro firma il pari. Al 78’ ripartenza degli squali con D’Ursi sulla sinistra che scarica su Tribuzzi sulla destra il quale accentrandosi calcia sfiorando l’incrocio dei pali. La partita praticamente finisce qui. 2 a 2 il risultato finale. (redazione@corrierecal.it)

Il tabellino

POTENZA: Alastra; Armini, Sbraga, Hristov; Hadziosmanovic, Candellori (37’st Schiattarella), Castorani (31’st Di Grazia), Saporiti, Burgio; Caturano, Volpe (31’st Asencio). A disp. : Cicchietti, Iacovino, Maisto, Marchisano, Mazzocchi, Paura, Petti, Rossetti, Steffè, Verrengia. All. Marchionni

CROTONE: D’Alterio; Rispoli (14’st Leo), Battistini, Loiacono (35’st Bove), Giron; Tribuzzi (43’st Bruzzaniti), Zanellato, Vitale (14’st Felippe), D’Ursi; Gomez (14’st Comi), Tumminello. A disp. : Dini, Martino, Crialese, Kostadinov, Cantisani. All. Zauli

ARBITRO: Drigo di Portogruaro

MARCATORI: 7’pt Caturano (P) su rigore, 29’pt e 26’st Tumminello (C), 37’pt Castorani (P)

NOTE: spettatori: 2.795. Ammonisti: Battistini (C), D’Ursi (C). Angoli 6-5. Recupero 3′; 6′.

