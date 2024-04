Un altro incidente funesta la Pasquetta: un ferito sulla Statale 107, interviene l’elisoccorso

il fatto

SAN GIOVANNI IN FIORE Un altro grave incidente funesta la Pasquetta in Calabria. Un uomo è rimasto gravemente ferito sulla Statale 107 tra Camigliatello e San Giovanni in Fiore, nella Sila cosentina. Lo riferisse la “Gazzetta del Sud”. Secondo quanto finora ricostruito, l’umo avrebbe perso il controllo dell’auto su cui viaggiava andando a sbattere violentemente: ferito, è stato trasportato in ospedale con l’elisoccorso. Sul posto i vigili del fuoco. La strada è stata chiusa al transito.

