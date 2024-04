Gratteri all’Onu: «La ‘ndrangheta assolda hacker per fare transazioni finanziarie in tre continenti diversi»

dark web

ROMA «Una famiglia della ‘ndrangheta ha assoldato degli hacker tedeschi e rumeni per fare transazioni finanziarie nell’arco di 20 minuti in banche che si trovavano in 3 continenti diversi». E’ questo uno dei risultati delle indagini sul dark web, condotte dal procuratore della Repubblica di Napoli Nicola Gratteri, oggi all’Onu di New York per presentare il report della Fondazione Magna Grecia sul Cyber crime. Il procuratore ha illustrato vari esempi di cyber crime in azione anche in Italia. “A Napoli ho visto come la camorra è stata in grado di costruire una banca online che ha coinvolto paesi come Lituania e Lettonia e con 6.000 clienti tra Lombardia, Lazio e Campania e ha riciclato qualcosa come 3 miliardi e 600 milioni di euro, di cui siamo riusciti a sequestrare solo 2 miliardi” ha spiegato Gratteri, aggiungendo che all’interno della banca è stata usata una “tecnologia molto sofisticata di produzione israeliana che solo le polizie più evolute possono permettersi, perchè solo uno di questi sofware costa 5 milioni di euro”