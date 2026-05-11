Violazioni in materia di sicurezza e sorveglianza sanitaria, denunce e sanzioni nel Crotonese

i controlli

CROTONE Nel corso delle ultime settimane, i carabinieri della compagnia di Petilia Policastro, unitamente ai militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Crotone e, in un caso, del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Cosenza, hanno svolto mirati controlli presso diverse attività produttive del territorio, nell’ambito dei servizi di prevenzione e contrasto alle violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Nel corso delle attività ispettive, presso un centro prelievi e analisi cliniche di Petilia Policastro, è stata accertata l’omessa sorveglianza sanitaria del personale dipendente, con visite mediche risultate scadute, nonché la mancanza della prevista segnaletica di sicurezza. Per tali violazioni è stato deferito in stato di libertà l’amministratore unico dell’attività, con contestuale irrogazione di sanzioni amministrative per complessivi euro 4.003,84.

In un altro controllo, svolto presso un esercizio commerciale di Petilia Policastro, è stata contestata la mancata revisione periodica dei dispositivi di sicurezza, con deferimento in stato di libertà del titolare e applicazione di una sanzione amministrativa pari a euro 1.708,00.

Analoga attività ispettiva ha interessato una ditta operante nel settore della preparazione e del trasporto di pasti per mense scolastiche nel comune di Roccabernarda, dove sono emerse ulteriori violazioni in materia di dispositivi di protezione individuale e irregolarità amministrative, per un importo complessivo di euro 4.003,84.

Le operazioni confermano la costante attenzione dell’arma dei carabinieri e dei reparti specializzati al rispetto della normativa in materia di lavoro, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, con particolare riguardo alle attività maggiormente esposte a rischi per il personale impiegato.