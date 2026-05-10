Surfista disperso nello Ionio: ricerche tra Salento e Calabria

ricerche senza sosta

LECCE Non hanno ancora dato alcun esito le ricerche del 39enne Mimmo Piepoli, di cui si sono perse le tracce il primo maggio scorso, giorno in cui era uscito in mare per praticare kitesurf al largo della costa ionica del Salento, tra le località di Torre Lapillo e Porto Cesareo. L’uomo, originario di Erchie, nel Brindisino, sarebbe stato avvistato per l’ultima volta nello stesso specchio d’acqua, proprio durante l’escursione di dieci giorni fa. Mentre la sua famiglia è in angoscia, le ricerche proseguono, sotto il coordinamento della Guardia costiera di Bari, interessando aree sempre più ampie, fino alle acque della Calabria. Nei primi giorni le attività di ricerca hanno tenuto impegnati mezzi aeronavali, oltre ad operatori che hanno perlustrato le aree terrestri a ridosso della costa ionica e squadre di sommozzatori dei Vigili del fuoco di Bari e Taranto. Resta ancora operativo naviglio composto da motovedette e gommoni che contunuano a pelustrare sia ampie superfici marine al largo, sia sotto costa nel Golfo di Taranto. L’impiego di un pattugliatore d’altura ha assicurato ricerche in mare aperto. Si vagliano segnalazioni provenienti anche dalla sponda orientale della penisola salentina che riguardano l’avvistamento di oggetti, tra cui frammenti di tavole da surf e pezzi di vele. Mimmo Piepoli era in compagnia di altre persone quando ha preso il largo scomparendo tra le onde. Nelle ricerche sono stati utilizzati anche droni con capacita’ di rilevamento ottico notturno.