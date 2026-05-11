Cittadino americano positivo all’hantavirus

i contagi

Il Dipartimento della Salute e dei Servizi umani degli Stati Uniti ha dichiarato che uno dei 17 cittadini americani rimpatriati dalla nave da crociera colpita dall’hantavirus è risultato leggermente positivo. “Un passeggero presenta attualmente sintomi lievi e un altro passeggero è risultato leggermente positivo al virus Andes tramite test Pcr”, ha affermato il ministero americano. I passeggeri statunitensi sono tenuti sotto osservazione presso la National Quarantine Unit, situata all’interno del campus del University of Nebraska Medical Center di Omaha. Si tratta di una struttura specializzata nella gestione di malattie trasmissibili ad alto rischio. Tra le persone evacuate ce n’è anche una diciottesima, un cittadino britannico residente negli Stati Uniti.