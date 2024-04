Prometeus: «Il Centro diurno Emmanuele di Palmi non deve chiudere»

il caso

REGGIO CALABRIA L’associazione Prometeus si schiera al fianco di don Silvio Mesiti, «esempio del Volontariato». «La notizia della paventata chiusura del Centro Diurno Emmanuele di Palmi – sottolinea l’associazione – desta molta preoccupazione. Una struttura storica di eccellenza, al servizio di tutto il territorio della Piana, che svolge da tre decenni una insopprimibile attività sociale, in favore dei disabili e delle loro famiglie. Una essenziale opera di assistenza nei confronti delle persone in difficoltà, che non deve venire meno, in una comunità che ha bisogno di crescere proprio nei suoi valori di umanità e inclusione sociale».

Petitto: «Istituzioni si adoperino per evitarne la chiusura»

«La Prometeus – afferma il presidente Saverio Petitto – esprime vicinanza e solidarietà all’associazione Presenza e a don Silvio Mesiti, manifestando la propria disponibilità a ogni iniziativa utile a mantenere in vita questo presidio fondamentale. Ci auguriamo che le istituzioni preposte si adoperino per evitarne la chiusura».

