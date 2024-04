Rifiuti smaltiti illecitamente, annullato l’obbligo di dimora per i fratelli Guarascio

la misura

CATANZARO Annullato l’obbligo di dimora per i fratelli Eugenio e Ortenzia Guarascio, rispettivamente amministratore unico della 4EL GROUP s.r.l, (proprietaria delle quote azionarie della ECO CALL S.p.A. e della ECOLOGIA OGGI S.p.A.) e amministratrice unica della Eco Call Spa con sede a Vazzano, ed amministratrice delegata di Ecologia Oggi. Il Riesame ha infatti disposto «l’inibizione all’esercizio di uffici direttivi» per sei mesi.

Secondo l’accusa i due imprenditori (assistiti dagli avvocati Gambardella, Vecchio e La Falce) – a vario titolo – avrebbero «con attività decisionali, esecutive e materiali (…) gestito abusivamente ingenti quantitativi di materiale formalmente qualificato come “ammendante compostato misto” ma in realtà costituente rifiuto». Sempre secondo l’accusa, avrebbero «violato ed eluso le prescrizioni dei provvedimenti autorizzativi, indispensabili per una corretta trasformazione dei rifiuti in ammendante compostato misto». Ed ancora, nell’ordinanza a firma della gip Barbara Borelli, emerge come gli indagati abbiamo «sovraccaricato lo stabilimento di quantitativi di matrice organica, anche attraverso la falsa attestazione che l’impianto potesse sostenere un incremento di materiale da trattare pari al 50% rispetto a quanto autorizzato» e quindi ritenuto «rifiuto inquinante».