Un altro passo in avanti per la realizzazione del nuovo porto turistico di Paola

l’iter prosegue

PAOLA Era il 7 dicembre 2023, quando a Roma nella sede di Ferrovie dello Stato, il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto presentava il progetto “Calabria 2032”. Un investimento importante da parte di Fs nella nostra regione, pari a 13,4 miliardi di euro. Quattro i poli business individuati: Infrastrutture, Passeggeri, Urbano e Logistica. In questa rivoluzione che investe la mobilita ed i trasporti calabresi, trova spazio anche il lancio del bando in partnership con il Comune di Paola per la realizzazione e la gestione del nuovo porto turistico per promuovere, anche l’interscambio ferro-acqua.

L’iter va avanti

A distanza di quasi 5 mesi da quell’annuncio, l’iter prosegue senza sosta e segna un altro altro passo avanti. In primis grazie al Protocollo d’Intesa siglato tra il Comune di Paola e Fs Sistemi Urbani, società capofila del Polo Urbano del Gruppo FS, per il project financing del “Porto Turistico di Paola”. Con una delibera di Giunta Comunale del 29 marzo scorso le parti hanno approvato lo schema dell’Avviso pubblico esplorativo per l’ideazione, la realizzazione e la gestione dell’ambizioso progetto, in cui rientrano anche le aree di proprietà del Gruppo Fs. L’Avviso esplorativo sarà pubblicato entro il prossimo 5 aprile. L’avvio della procedura di project financing rientra tra gli obiettivi prioritari stabiliti dal Protocollo d’Intesa, l’accordo definisce la strategia per il potenziamento del sistema di scambio intermodale e la trasformazione urbanistica degli asset di proprietà delle società del Gruppo Fs. In particolare, il primo intervento riguarda la riconfigurazione e riqualificazione dell’intero ambito urbano per la realizzazione del Porto Turistico. (f.b.)

