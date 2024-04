Catanzaro sogna la serie A, ma Vivarini vola basso: «Così rischiamo di deconcentrarci»

calcio serie b

CATANZARO Una sfida da giocare come sempre con la massima spensieratezza ma con la consapevolezza però che in caso di vittoria il campionato del Catanzaro potrebbe cambiare nuovamente volto, e ancora in meglio se possibile. Può essere riassunta così la sfida di domani al “Ceravolo” tra il team di Vincenzo Vivarini e il Como, secondo in classifica con sei punti di vantaggio sui giallorossi. Un secondo posto che vale la promozione diretta in serie A. Un discorso questo che però il tecnico del Catanzaro vorrebbe evitare. «Noi pensiamo a dare il massimo partita per partita – ha detto oggi in conferenza stampa l’allenatore – a me adesso non interessano questi discorsi che non fanno altro che distogliere l’attenzione rispetto a ciò che bisogna fare in campo. Nel calcio può accadere di tutto. Noi in questo momento ce la stiamo giocando, come abbiamo fatto a Parma con attenzione, lavoro e applicazione. È giusto che i tifosi sognino, ma noi dobbiamo restare con i piedi per terra e farci influenzare il meno possibile da ciò che ci accade intorno, sia in positivo che in negativo».

«Ogni volta che si vince una partita si alzano le aspettative»

«L’entusiasmo che si respira in città – ha continuato Vivarini – non può che farci piacere. È chiaro che ogni volta che si vince una partita si alzano le aspettative. In settimana ho lavorato sulla partita di domani (calcio d’inizio fissato per le 16.15, ndr) e so che troveremo un avversario diverso da quello dell’andata, molto forte, che ha alzato la qualità del gioco, del palleggio e anche in fase di non possesso l’attenzione ora è alta, di conseguenza per noi sarà un bel test. Stiamo bene, c’è ancora qualche acciacco ma in linea di massima ci sono i presupposti per fare la nostra partita al meglio». Ma come sta il Catanzaro fisicamente? «La sosta ci è servita per rigenerarci – ha spiegato Vivarini – noi stiamo spingendo tanto, diamo tutto in campo, abbiamo questo attaccamento alla maglia che ci ha contraddistinto fino a qui e questo alla lunga lo paghi sotto l’aspetto mentale più che fisico, perché fisicamente stiamo lavorando bene. Un po’ paghiamo questo grande dispendio di energie che viene però appagato dall’entusiasmo incredibile della piazza che è la nostra forza». Sul leggero calo fisico di prestazioni di Vandeputte: «Io gli faccio i complimenti invece – ha chiarito Vivarini –, sta dimostrando di essere diventato un giocatore completo. Avevo qualche dubbio sulla sua completezza e quest’anno sta confermando di essere molto forte anche in serie B. Questo ragazzo anche in fase di non possesso ha una attenzione tattica incredibile, riscontrata anche da altri addetti ai lavori». «Questo campionato ci ha fatto crescere tanto – ha ammesso ancora l’allenatore giallorosso – oggi sappiamo come uscire da alcune difficoltà tattiche, come accaduto ad esempio nella partita di andata a Como. Ci possiamo permettere, a seconda della partita, la tattica che dobbiamo sviluppare». Per Vivarini in attacco sono tutti titolari, «ognuno con caratteristiche diverse. Ad esempio Donnarumma in area di rigore si muove meglio di tutti, Iemmello non fa solo l’attaccante, cuce il gioco, è mobile e non dà punti di riferimento. Poi abbiamo Ambrosino che è bravo anche sulle palle sporche ed è un elemento di lotta». Questo il possibile undici in campo domani con il consueto 4-4-2: Fulignati; Situm, Antonini, Scognamillo, Veroli; Sounas, Pompetti, Petriccione, Vandeputte; Iemmello, Biasci. (redazione@corrierecal.it)