Inchiesta “Gentlemen 2”, fissata l’udienza preliminare per 24 indagati

a rischio processo

CATANZARO Il prossimo 23 aprile si terrà l’udienza preliminare per gli indagati nell’inchiesta denominata “Gentlemen 2” contro i clan che operano nella Sibaritide. Un’operazione che nel giugno 2023 ha coinvolto 26 persone e a disvelato il presunto sistema innescato dalle cosche per trasportare ingenti quantità di droga destinate alle piazze di spaccio della zona. L’inchiesta è stata chiusa lo scorso 25 novembre. Secondo le indagini, si tratta di uomini che apparterrebbero a due distinti gruppi criminali, uno composto da 12 membri e l’altro da otto. Nel blitz sono finiti uomini di spicco dei clan Abbruzzese e Forastefano. Davanti al giudice Fabiana Giacchetti non compariranno due degli indagati, si tratta dei latitanti Fisnik Smajlaj, 50 anni di nazionalità albanese, evaso e Nikolaos Liarakos, di nazionalità greca, 47 anni di Cassano allo Ionio, irreperibile. (f.b.)

Gli indagati

Fiorello Abbruzzese, 25 anni di Cassano

Nicola Abbruzzese “Semiasse”, 44 anni di Cassano

Davide Aiello, 60 anni di Rende

Gianfranco Arcidiacono, 36 anni di Cassano

Carmelo Bellocco, 36 anni di Taurianova

Salvatore Brandi, 40 anni di Corigliano

Angelo Caravetta, 50 anni di Corigliano ed ex consigliere comunale di Corigliano Calabro

Daniele Caravetta, 33 anni di Corigliano

Claudio Franco Cardamone “Il bello, Marine o Taccagno”, 49 anni di Corigliano

Francesco Pasquale Cimino, 41 anni di Corigliano

Antonio Conocchia, 39 anni di Corigliano

Arcangelo Conocchia “‘U dottore”, 58 anni di Corigliano

Giuseppe Esposito, 39 anni di Corigliano

Francesco Faillace, 40 anni di Cassano

Pasquale Forastefano “Il pazzo o L’animale”, 36 anni di Cassano

Alessandro Forastefano, 32 anni di Cassano

Rosario Giovanni Fuoco “Schmitt” 54 anni di Campana

Francesco Carmine Lombisani, 25 anni di Corigliano

Giuseppe Andrea Mangano, 39 anni di Corigliano

Gino Salvatore Marigliano, 60 anni di Rende

Davide Paldino, 31 anni di Corigliano

Giuseppe Carmelo Pellicano, 33 anni di Reggio Calabria

Paolo Pellicano, 25 anni di Montepaone (Cz) anni

Erminio Pezzi, 60 anni di Spezzano della Sila

