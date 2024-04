Schlein a Bari: «Conte aiuta la destra». È rottura col M5s

lo scontro

BARI Comizio della segretaria del Pd Elly Schlein a Bari per sostenere il candidato Vito Leccese. Schlein ha commentato la decisione di Conte di non partecipare alle primarie per il candidato sindaco e quindi in pratica di spaccare l’alleanza con il Pd per le elezioni del sindaco di Bari. «Siamo al tuo fianco e pronti a sostenerti nella sfida delle elezioni di giugno – ha detto Schlein rivolgendosi a Leccese -. Pronti a sostenerti se vorrai tentare la strada dell’unità che ieri altri hanno rotto. Abbiamo sempre lavorato per l’unità. Perché ci serve a costruire l’alternativa alle destre. È più facile distruggere che costruire». Più avanti la leader ha detto: «mi dispiace della scelta unilaterale dei 5S senza trovare una soluzione». Poi un’altra frecciata a Giuseppe Conte: «Capisco che chi ha iniziato a fare politica con palazzo Chigi non abbia dimestichezza con la militanza e con i gazebo. Pretendo però che si abbia rispetto. È una sberla per tutta la gente perbene che si stava preparando ad andare a votare. È un’illazione dire che entrambi i candidati si potessero avvalere di mezzi poco trasparenti. Così – ha aggiunto – aiutano la destra. Abbiamo bisogno di una politica che guardi alle prossime generazioni e non i sondaggi. Sulla legalità non accettiamo lezioni di moralità da nessuno». Pronta la replica di Conte sui social alle parole di Schlein: «Per il Movimento 5 Stelle la legalità non è un valore negoziabile, non è merce di scambio. Il coraggio del nostro Movimento testimonia ai cittadini che c’è una comunità che non si arrende, che non rinuncia a vedere nella politica uno strumento al servizio di tutti e non un passe-partout per la carriera di pochi».

