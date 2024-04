La visita di Mattarella nell’azienda calabrese che ha creato “La Zuppa del casale” e i “Quattro salti in padella”

la storia

COSENZA Il prossimo primo maggio, tra le tappe del suo viaggio in Calabria, il presidente Sergio Mattarella raggiungerà anche Mongrassano, nel Cosentino, per visitare la “Gias”. Si tratta di una azienda che oggi – come evidenziato in un articolo de linkiesta.it, fattura 65 milioni di euro e da poco tempo ha sottoscritto un accordo con Whole Foods negli Stati Uniti. Un’impresa scaturita anche dal brevetto registrato nel 1978 da Antonio Tenuta (ex bancario prestato all’agricoltura) e che ha portato la Findus a inserire i cubetti di pomodori surgelati nei suoi minestroni. «Da quella invenzione – scrive Lidia Baratta su linkiesta.it – parte la creazione di tanti piatti che oggi popolano ancora i nostri freezer, dalla “Zuppa del casale” ai contorni grigliati. Ma soprattutto un prodotto cultper pranzi e cene di generazioni di studenti universitari fuori sede: i famosi “Quattro salti in padella”.







«Fino ad allora – spiega Gloria Tenuta, alla guida dell’azienda di famiglia dopo la morte del padre Antonio nel 2005 – le lavorazioni del pomodoro erano fatte a caldo». «Il brevetto della pelatura a freddo ha permesso di inserire il pomodoro nelle preparazioni miste. Per noi si è aperto il mondo dell’industrializzazione e così è arrivato l’accordo con la Findus». Gloria Tenuta ha ottenuto una laurea in economia a Bologna, un master a New York, l’esperienza in una multinazionale a Milano prima del rientro nella terra d’origine. «Dalla Calabria – racconta – il brevetto della pelatura a freddo in poco tempo è stato riconosciuto in Canada, Giappone, Stati Uniti, Turchia, Tunisia, facendo la fortuna di quello che oggi si chiama Gias, Gruppo industriale alimentari surgelati, nato nel 2000 dalla fusione di Giat e Survel». Nel 2018 il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha nominato Gloria Tenuta Cavaliere del lavoro.

