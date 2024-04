L’Associazione ex parlamentati: «Il 10 maggio evento sulle prospettive di sviluppo del sud nell’area Euro Mediterranea»

l’iniziativa

CATANZARO E’ stata molto partecipata e densa di contenuti la riunione promossa dall’associazione Ex Parlamentari della Repubblica a Catanzaro, il 2 aprile presso la Galleria Mancuso. Su iniziativa di Mario Tassone e Giuseppe Soriero, rispettivamente vicepresidente e segretario nazionale dell’associazione.

Si è avviata la riorganizzazione del Coordinamento regionale per la Calabria rimasto vacante dopo la dipartita di Costantino Fittante.

«Il primo impegno – riporta una nota dell’associazione – è quello di preparare un’iniziativa pubblica che si terrà il prossimo 10 maggio, sempre a Catanzaro, sul rapporto tra ruolo del Parlamento, riforme costituzionali e prospettive di sviluppo del sud nell’area Euro Mediterranea. Presenti gli ex Senatori Donato Veraldi e Maurizio Mesoraca, l’ex Deputato Rita Commisso. Hanno partecipato in collegamento dando la loro adesione gli ex on.li Nino Gemelli e Italo Reale e i tre ex Presidenti della Regione Loiero, Oliverio e Olivo. Hanno fatto pervenire i loro saluti l’on. Marilina Intrieri, Federica Dieni e Doris Lo Moro.

Il rapporto con il territorio e con le forze sociali e culturali della Regione è stato al centro del confronto con il movimento per l’area urbana Catanzaro – Lamezia che ha partecipato con una folta delegazione guidata dal Presidente Piero Amato che ha esposto i contenuti della propria azione politica e culturale in favore del territorio provinciale catanzarese e di un processo di sviluppo equilibrato delle altre realtà provinciali e regionali. Sono intervenuti, tra gli altri, il Prof. Valerio Donato, docente universitario, che sarà relatore al convegno del 10 maggio; e gli on.li Veraldi, Mesoraca, Commisso, Tassone e Soriero e anche per il Movimento G. Merazzi e M. Drosi, concordando sulla centralità della politica che deve tornare ad assurgere un ruolo primario nel sistema democratico. Si condivide l’obiettivo comune, tra l’Associazione e il Movimento, di contrastare la vistosa centralizzazione del potere governativo che ha già svuotato, nel tempo, molte prerogative del Parlamento e dei Consigli regionali. L’Associazione Ex Parlamentari della Repubblica esprime il proprio impegno a valorizzare gli obiettivi di sviluppo e assetto territoriale a livello regionale definiti dal Movimento. La riunione si è conclusa con un indirizzo di saluto del Presidente On. Giuseppe Gargani che ha partecipato in collegamento telefonico e con l’impegno dell’onorevole Dalila Nesci a coordinare l’attività dell’Associazione in Calabria che avrà il suo momento solenne nell’iniziativa del 10 maggio.

