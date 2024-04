Elezioni, a “Telesuonano” spazio ai candidati a sindaco Scerbo e Bucarelli

l’anticipazione

Con l’approssimarsi delle elezioni amministrative, “Telesuonano” apre una finestra sulle tante comunità locali calabresi che andranno al voto nei prossimi 8 e 9 giugno. Si inizia questa sera alle ore 21 su L’altro Corriere Tv, canale 75, e in streaming sulla pagina del Corriere della Calabria, con due interviste ad altrettanti candidati a sindaco.

Ospiti di Ugo Floro e Danilo Monteleone saranno, infatti, Vittorio Scerbo, primo cittadino uscente di Marcellinara, in provincia di Catanzaro, e Irma Bucarelli che concorre per la massima carica amministrativa nel popoloso comune di Mendicino, in provincia di Cosenza. Due giovani amministratori, portatori di ambizioni e progettualità che sottoporranno al vaglio dei rispettivi elettorati. Più in generale, due proposte amministrative che, al di là delle specificità territoriali, raccontano di come la mappa dei bisogni dei piccoli e medi comuni calabresi stia cambiando in rapporto a sfide sempre più globali, prim’ancora che locali. L’impatto del Pnrr, la coesione sociale, le politiche green, la sfida sui rifiuti, le innovazioni tributarie per consentire alle tante famiglie in difficoltà economiche di pagare i servizi pubblici e le misure per rendere i paesi dell’entroterra veri e propri attrattori turistici partendo dalla riqualificazione dei centri storici.

Su questo e su altro, Irma Bucarelli e Vittorio Scerbo risponderanno questa sera in vista dell’impegno elettorale che li attende. La prima, ingegnera, forte di un background amministrativo maturato negli ultimi 10 anni come assessore del proprio paese, tenterà di diventare sindaco con il sostegno di un gruppo civico a trazione comunque giovanile. Scerbo invece si candida a succedere a se stesso per la terza volta consecutiva. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato