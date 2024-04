Protezione dei dati personali, parte dal Sud il “Privacy Tour 2024”

lil progetto

LAMEZIA TERME Parte dal Sud il “Privacy Tour 2024”, l’iniziativa lanciata dal Garante per la Protezione dei Dati Personali nel settembre scorso per chiamare a raccolta soggetti pubblici e privati e spingerli a realizzare percorsi di sensibilizzazione nei luoghi del nostro Paese dove è più necessario offrire occasioni di conoscenza e approfondimento sui temi della protezione dei dati personali e dell’uso responsabile del web e delle tecnologie, prima fra tutte l’intelligenza artificiale. La prima “tappa” del simbolico pulmino che rappresenta il Tour partirà da Messina, nelle giornate dell’11 e 12 aprile 2024. All’iniziativa organizzata nella città siciliana hanno aderito Ferrovie dello Stato Italiane, Fondazione FS italiane, Fondazione Bonino-Pulejo, Università di Messina, Google, Meta e Società Editrice Sud Gazzetta del Sud-Giornale di Sicilia, che nel corso degli ultimi anni ha sviluppato consolidati percorsi di formazione e informazione del suo pubblico, in particolare quello più giovane, con la divulgazione delle tematiche relative alla protezione dei dati personali. L’evento si articolerà in due momenti. Giovedì 11 aprile, alle ore 17:30, presso la Stazione di Messina Centrale, si terrà la conferenza stampa di avvio del Tour, con la presenza del Collegio del Garante e la presentazione delle nuove adesioni al Tour. Il luogo, scelto come simbolica partenza del viaggio, è stato messo a disposizione da Ferrovie dello Stato Italiane e da Fondazione FS Italiane, sottolineando in questo modo la loro adesione alla call to action del Garante e l’impegno nel promuovere i temi legati alla privacy, con particolare attenzione nei confronti dei soggetti vulnerabili. Venerdì 12 aprile, dalle ore 9:30, al Teatro Vittorio Emanuele si svolgerà un evento intitolato “Privacy: informazione è protezione”, a cui parteciperanno, oltre al Collegio del Garante, numerosi rappresentanti delle istituzioni, delle Università, del mondo delle imprese, delle aziende digitali e delle Big Tech, esperti, giornalisti, divulgatori, a portare i saluti Lino Morgante, presidente della Società Editrice Sud, editrice della Gazzetta del Sud. All’evento di lancio del “Privacy Tour” il Collegio del Garante ha voluto attribuire una speciale valenza simbolica, decidendo di organizzare per la prima volta nella sua storia una adunanza plenaria al di fuori della sede di piazza Venezia a Roma: la riunione si terrà infatti nella sede dell’Università degli Studi di Messina, nel quadro della sinergia che vedrà anche l’Ateneo rientrare tra i soggetti firmatari, aderendo al percorso proposto dal Garante e impegnandosi a organizzare momenti di sensibilizzazione.

