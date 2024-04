Villa San Giovanni “si ribella” al Ponte sullo Stretto: presentato un esposto in Procura

l’opera della discordia

VILLA SAN GIOVANNI Chiarezza, verifiche, attenzione, tutele «a fronte di una procedura tecnica che da più parti è stata ritenuta insufficiente, bisognevole di integrazioni, mancante di studi aggiornati“. La richiesta è chiara e parte da Villa San Giovanni, la sponda calabrese dello Stretto in cui sorgerà uno dei piloni del ponte, l’opera voluta dal Governo e in particolare dal ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Matteo Salvini, che sta facendo preoccupare chi potrebbe perdere case e terreni, ma non solo. Prima la presa di posizione del Partito Democratico villese, poi la riunione dei No Ponte, a cui ha preso parte il Comitato “Titengostretto”, durante la quale sono state sollevate numerose questioni, il fronte del “no” all’opera si allarga dopo la pubblicazione dell’avviso di avvio del procedimento relativo agli espropri per la realizzazione del progetto: poche ore fa è stato depositato un esposto alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria «sull’iter complessivo predisposto e attivato – a livello nazionale e locale – per il progetto “Ponte sullo Stretto”». «In questi mesi di battaglie nonviolente contro l’accelerazione Salviniana, documento dopo documento, iniziativa dopo iniziativa, incontro dopo incontro, abbiamo tenuto alta l’attenzione dei cittadini, informandoli, affiancandoli, cercando di interpretare le fumisterie in campo, le incertezze strumentali, la confusione che sta accompagnando tutta la questione “Ponte”», afferma il segretario del Pd villese Enzo Musolino che annuncia: «Accanto all’impegno per l’esposto, il Partito Democratico villese ha inviato al Ministero dell’Ambiente le Osservazioni Tecniche sulla procedura ambientale Vas – Via – Aia/ Collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria. Su questo elaborato tecnico, il circolo villese annuncerà presto una conferenza stampa per condividerne i contenuti». «E’ necessario continuare così, è importante non mollare», afferma ancora Musolino. Mentre la paura per gli espropri annunciati cresce e i “No Ponte” nel corso dell’ultima riunione hanno annunciato la volontà di organizzare una grande manifestazione sulla sponda calabrese dello Stretto. Una battaglia che va avanti.

