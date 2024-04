“Costruire una rete di imprenditori edili etici e liberi”: sabato 20 aprile l’evento a Crotone

l’iniziativa

CROTONE Costruire una rete di imprenditori edili etici e liberi. È, questo, uno degli obiettivi dell’evento gratuito destinato a manager ed imprenditori, in programma a Crotone per il prossimo sabato 20 aprile. Imprenditore edile di successo: gestione, formazione e crescita dei collaboratori è il tema dell’incontro promosso dalla start up nata a gennaio a Rocca di Neto e facente parte della multinazionale Open Source Management, che rappresenta la prima società di consulenza specialistica per piccole e medie imprese; in Calabria, in particolar modo, per quelle che operano nel campo dell’edilizia. Gestione efficace. Formazione continua dei collaboratori. Team qualificato e motivato. Crescita industriale. Opportunità di crescita. Storie di successo. – Sono, queste, le parole chiave dell’evento di approfondimento manageriale che vedrà gli interventi di Danilo Dadda, titolare OSM Partner Edilizia, Giuseppe Anselmo, titolare Osm Partner Edilizia Crotone e Marco Merlino, direttore commerciale OSM Value. L’evento regionale – dichiara Anselmo – rappresenta un’opportunità unica per manager ed imprenditori di accedere a conoscenze e competenze di alto livello. Esperti consulenti e analisti specializzati offriranno insight preziosi sulla gestione aziendale, la selezione e la formazione del personale, nonché sull’espansione del business. Il metodo proposto dalla OSM Edilizia Crotone, la prima società di consulenza specializzata nella gestione, analisi ed espansione aziendale nel settore edile – aggiunge – segue una visione ambiziosa e un approccio innovativo, ponendosi come obiettivo quello di costruire una categoria imprenditoriale forte e condivisa, fondata sui valori e sull’amore per la propria terra. L’evento che sta facendo registrare già numerose adesioni da tutto il territorio regionale, sarà ospitato dalle ore 10 dall’Hotel Lido degli Scogli, al civico 49 di viale Magna Graecia, prolungamento del lungomare della città pitagorica. –

