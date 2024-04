Due abitazioni in fiamme nel Vibonese, provvidenziale l’intervento dei Vigili del fuoco

il fatto

GEROCARNE I Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti oggi alle ore 12:40 circa nel comune di Gerocarne per un incendio in due abitazioni. Giunto sul posto, il personale operativo ha potuto constatare che due abitazioni, disabitate, erano interessate da un incendio che aveva coinvolto delle suppellettili e del materiale combustibile presente all’interno. Si è provveduto pertanto all’estinzione dell’incendio ed alla messa in sicurezza dei luoghi impedendo la propagazione ai fabbricati vicini.







