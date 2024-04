Forti piogge e crollo delle temperature, in Calabria torna il maltempo

le previsione

ROMA Freddo, pioggia e addirittura la neve. Non solo nei prossimi giorni ma la tendenza è annunciata per tutta la seconda metà di aprile. E’ quanto afferma Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, secondo il quale, con un’irruzione scandinava avremo un crollo delle temperature di 15°C nei valori massimi e localmente anche 17° in meno rispetto al caldo eccezionale del weekend. Mercoledì 17 aprile vedrà un peggioramento più diffuso al centro-sud con precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale. Giovedì 18 rovesci e temporali interesseranno a macchia di leopardo tutto lo Stivale, lasciando serene e più asciutte solo le Isole Maggiori. Venerdì sarà la fotocopia del giovedì.