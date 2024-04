Notte di follia a Cosenza: decine di auto rubate e danneggiate – FOTO

il caso

COSENZA Decine di denunce per furto di automobili e altrettante vetture danneggiate. La notte scorsa a Cosenza, in diverse zone della città una banda di ladri ha portato a termine alcuni colpi mentre in altre occasioni i tentativi sono stati vani. Questa mattina, i proprietari delle rispettive auto prese di mira sono stati costretti a recarsi in questura e in caserma per denunciare quanto accaduto. I più fortunati se la sono cavata con qualche danno, seppur ingente, all’autovettura. Anche l’avvocato Emilio Quintieri ha denunciato il tentativo di furto, sue le foto nell’articolo dove appaiono visibili i tentativi di forzare l’apertura della sua automobile (f.b.)