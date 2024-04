Europee, Santoro denuncia Gualtieri: «Boicotta la raccolta delle firme»

il caso

ROMA «Ho dato incarico al mio legale, Lorenzo Borrè, di denunciare alla Procura della Repubblica il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri per non aver provveduto, nonostante ripetute bonarie richieste, agli adempimenti previsti dalla legge elettorale per agevolare la raccolta delle firme per la presentazione della lista Pace Terra Dignità. Ho parlato personalmente con l’assessore responsabile dell’Ufficio elettorale, Andrea Catarci, che mi ha detto: “Il Comune non è obbligato a farlo”. Il Partito Democratico non ha avvertito la necessità di esprimersi nel merito della vicenda. Evidentemente si considera un diritto di rilievo costituzionale, previsto dalla legge, come una fastidiosa pratica da non evadere per ragioni non precisate. Riguardo ai voti non c’è solo lo scandalo di Bari, ma anche quello di Roma». Così Michele Santoro su facebook: ieri Santoro aveva denunciato l’”ostruzionismo” dei sindaci del Pd e del centrosinistra rispetto alla sua raccolta di firme per presentare la lista alle Europee.

