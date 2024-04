Il docente calabrese Giancarlo Costabile riceve il “Premio Tajani”

il riconoscimento

VIETRI SUL MARE Giancarlo Costabile insegna Storia della pedagogia nell’Università della Calabria e si distingue per il suo costante lavoro intellettuale, non soltanto come docente, basato sulla Pedagogia dell’antimafia. A lui, oggi, è stato consegnato il Premio Tajani, per la sezione Legalità. La cerimonia si è tenuta questa mattina a Vietri sul mare. Questa la dedica del professore Costabile, che su L’altro Corriere Tv conduce la rubrica settimanale “Lettera R”. «Ai Cutresi che resistono, ai Calabresi che lottano, ai Meridionali che non vogliono lasciare i propri territori. A Nicola Gratteri, il cui esempio costituisce un punto di riferimento (permanente e irrinunciabile) per tutti coloro che non intendono abbandonare il sogno di un Paese libero dalle mafie e dalla corruzione. Pedagogia dell’Antimafia ringrazia di cuore il Prof. Antonio Nicaso, Presidente del Premio Tajani, per questo riconoscimento che nobilita la nostra Rete e ci spinge a continuare, con rinnovata determinazione e nuove responsabilità, il cammino di contrasto ai sistemi criminali.

Nicola Gratteri – Antonio Nicaso – Giancarlo Costabile

Grazie al Centro Studi e Ricerche “Diego Tajani”, nella persona del suo Presidente, Prof. Maurizio Mesoraca, e del gruppo dirigente. Grazie al Sindaco di Cutro, Dott. Antonio Ceraso, al Sindaco di Vietri, Dott. Giovanni De Simone, e alla Consigliera Comunale di Reggio Emilia, Palmina Perri. Il viaggio prosegue. Un giorno, le nostre terre saranno bellissime».