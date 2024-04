Sono 2.433 gli iscritti calabresi alla Cassa dottori commercialisti

i dati

ROMA Gli iscritti calabresi alla Cassa dottori commercialisti (Cdc) sono 2.433 (circa l’3,3% del totale dei professionisti associati all’Ente di previdenza e assistenza di categoria): è un dato diffuso alla vigilia dei due convegni che si terranno domani, 18 aprile, in regione, alle 9:30 e alle 15:30, presso le sedi degli Ordini a Reggio Calabria (in via Tommaso Campanella, 38/A) e a Vibo Valentia (in Viale Kennedy, 65). «In un contesto caratterizzato da importanti cambiamenti che incidono sul tessuto sociale ed economico, abbiamo il compito di sostenere la categoria, anche attraverso un sempre maggiore investimento in misure di welfare che vengano incontro alle nuove esigenze degli iscritti, affrontando in modo adeguato le trasformazioni in atto», dichiara il presidente della Cdc Stefano Distilli, che parteciperà ai due convegni. «Proprio per questo – prosegue – nel 2024 abbiamo introdotto un nuovo contributo assistenziale diretto ad agevolare gli iscritti che hanno sottoscritto un finanziamento, o un mutuo, e rinnovato il contributo a sostegno della formazione professionale. Tali iniziative si inseriscono tra quelle già avviate come l’aumento dei contributi assistenziale, e vogliono essere un sostegno all’economia delle famiglie degli associati», nonché «una spinta all’ampliamento delle competenze per un ruolo sempre più strategico della nostra professione», conclude il vertice della Cassa.