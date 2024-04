Europee, con il Pd di Elly Schlein in corsa Bonaccini e Cristallo

strategie elettorali

ROMA Il governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini e l’ex portavoce delle Sardine Jasmine Cristallo tra i candidati del Pd di Elly Schlein alle prossime elezioni europee. Lo riferisce l’edizione online de “La Stampa”. In un articolo a firma della giornalista Francesca Schianchi si legge: «L’ultima telefonata è arrivata ieri: “Ciao, sono Elly”. Destinataria, Jasmine Cristallo, animatrice della prima ora del fu movimento delle Sardine, di origine calabrese. Le due si conoscono e stimano da tempo, si sono sentite nei giorni scorsi e Schlein da un po’ rifletteva sull’ipotesi di mettere Cristallo in lista per le Europee, nella circoscrizione Sud». A ventilare l’ipotesi di una candidatura di Jasmine Cristallo anche il Corriere della Calabria.

Schlein con Cristallo (foto tratta da facebook)

Oggi – prosegue “La Stampa” – «nella Direzione nazionale convocata a largo del Nazareno per ratificare le liste delle Europee, il suo nome sarà sul tavolo. Tra chi sta lavorando al dossier c’è ancora qualche dubbio, provocato dalla probabile polemica che innescherà nel partito: si tratterebbe della seconda figura esterna al partito in quella circoscrizione, dopo il già previsto posto da capolista riservato alla giornalista Lucia Annunziata. Ma la segretaria del Pd avrebbe deciso: a Sud non si candiderà in prima persona, ma lascerà che a rappresentare la sua linea ci siano due donne esterne al partito, Annunziata e Cristallo appunto». “La Stampa” poi aggiunge: «Alla vigilia della riunione che dovrà dare l’ok a tutti i nomi, mentre viene annunciata la scontata presenza del presidente del partito Stefano Bonaccini capolista nel Nord Est e l’ex ministro Andrea Orlando svela di aver declinato la capolistatura a Nord Ovest: confermato il nome di Cecilia Strada proprio per guidare la lista nel Nord Ovest. “Per la sua storia ed esperienza in mezzo al mare – spiega Schlein – anche come storia personale, il suo impegno nella giustizia sociale, sui diritti. Per noi è grande onore che abbia accettato”».

