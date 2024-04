Basilicata, per Bardi conferma trionfale: sarò il presidente di tutti

ELEZIONI REGIONALI

POTENZIA ”In attesa di un dato più vicino a quello definitivo, si delinea a ogni modo una vittoria chiara della nostra coalizione. Voglio ringraziare i lucani per la fiducia che mi hanno accordato, per la seconda volta. E’ una grande responsabilità che sento verso tutti loro, anche verso i lucani che non mi hanno votato o che non si sono recati alle urne. Continuerò ad essere il Presidente di tutti. Dedico pertanto a tutti i lucani questa vittoria”. Così il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi. sull’esito elettorale. Al momento, con oltre 200 sezioni scrutinate sulle complessive 682, Bardi, candidato governatore del centrodestra, è al 58,3% rispetto a Piero Marrese, del centrosinistra, che è al 40%. Già tanti i messaggi di congratulazioni al riconfermato Bardi, tra questi il leader di Forza Italia Antonio Tajani e il vicesegretario nazionale azzurro Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria. “In Basilicata ha vinto Vito Bardi. Ha vinto il candidato di Forza Italia. Ha vinto il centrodestra unito. Hanno vinto i lucani che hanno scelto di sostenere il nostro Buon Governo per altri 5 anni. Congratulazioni al Presidente Bardi e a tutti gli eletti in Consiglio Regionale”: così su X il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. “L’amico Vito Bardi – ha detto a sua volta Occhiuto – si appresta ad essere nettamente riconfermato per il secondo mandato da presidente della Regione Basilicata. Dopo il recente successo del presidente Marsilio in Abruzzo, viene premiato il buongoverno di Forza Italia. I lucani hanno riposto il loro futuro nelle mani migliori, optando per la soluzione politica più solida, affidabile e credibile. Al presidente Bardi va il mio caloroso augurio di buon lavoro e l’impegno a proseguire in una sana collaborazione fra due Regioni del Sud confinanti e vicine”.

