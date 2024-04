Sila-Mare, il 29 aprile firma del verbale di consegna dei lavori per ricostruire il viadotto Ortiano 2

viabilita’

CATANZARO Una buona notizia per i cittadini di Longobucco e dell’entroterra della Valle del Trionto arriva direttamente dalla sede regionale di Anas Calabria, dove stamani lo stesso ente per la gestione delle strade statali ha firmato un accordo con Regione Calabria e Comune di Longobucco per la riqualificazione della martoriata strada Sila-Mare. Le parti, infatti, hanno convenuto ad un importante accordo che porterà alla consegna dei lavori per l’avvio delle attività di canterizzazione di demolizione e costruzione del viadotto Ortiano 2 (crollato il 3 maggio 2023 sotto la piena del Trionto). È quanto fa sapere il sindaco Giovanni Pirillo, insieme al vicesindaco Andrea Murrone e l’assessore ai Lavori Pubblici Serafino Greco, che stamani hanno ricevuto conferma dal massimo dirigente di Anas Calabria, l’ingegnere Francesco Caporaso, della rimodulazione del cronoprogramma che prevede un anticipo di due settimane rispetto agli impegni precedentemente assunti. «Il verbale di consegna dei lavori – fa sapere il Primo cittadino – sarà firmato il prossimo 29 aprile con avvio delle attività di cantierizzazione nei giorni successivi, il tutto per dare inizio ai lavori di demolizione del viadotto Ortiano 2 esistente, lavori necessari per riavviarne la ricostruzione». «Questo traguardo – aggiunge Pirillo – rappresenta un risultato straordinario frutto di un’efficace sinergia tra le istituzioni coinvolte. La cooperazione instaurata tra il Comune di Longobucco, Anas e la Regione Calabria ha consentito di rispettare, anzi, di anticipare le tempistiche stabilite, testimoniando la determinazione e l’impegno con cui si è lavorato per portare a termine il progetto prima della scadenza prevista». Un lavoro di squadra tra i tre enti coinvolti che permesso di raggiungere questo risultato, nonostante le sfide burocratiche affrontate lungo il percorso. «Il progetto – questa la chiusa del sindaco Pirillo – è stato attentamente studiato con l’obiettivo di garantire alla comunità un’opera sicura e duratura, che possa rispondere alle esigenze presenti e future. Il Comune di Longobucco esprime quindi la propria gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito a questo importante risultato e rinnova il proprio impegno nel lavorare insieme per il benessere e lo sviluppo della comunità locale». (Eco dello Jonio)

