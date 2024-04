Montalto Uffugo, sarà una partita a tre. Antonio Brogno ritira la candidatura a sindaco

verso le amminsitrative

MONTALTO UFFUGO L’avevamo definito una incognita, sottolineando l’assenza di comunicazioni inerenti la campagna elettorale di fatto mai iniziata. Antonio Brogno è da considerarsi ormai un ex candidato a sindaco di Montalto Uffugo, una decisione quella di compiere un passo indietro presa da giorni e ormai ufficiale. Il giovane candidato, rinuncia a partecipare alla contesa elettorale dopo aver deciso, settimane fa, di scendere in campo sostenuto da associazioni e movimenti. Tuttavia, il risiko delle candidature e dei nomi che riempiranno le liste hanno convinto Brogno a mollare la contesa evitando una possibile debacle. I due candidati Biagio Faragalli e Mauro D’Acri, sostenuti rispettivamente da dieci e nove liste, dovranno vedersela con Emilio Viafora. Che venerdì 26 aprile, riunirà i suoi a Taverna e – secondo quanto trapela da alcuni ambienti vicini al sindacalista – potrebbe incassare importanti segnali di sostegno da un pezzo significativo della sinistra e del Partito democratico di Cosenza e provincia. Insomma, i giochi non sembrano chiusi, almeno quelli legati alla vittoria finale. Sarà una partita a tre, con possibili nuovi scenari all’orizzonte. Il 9 maggio dovranno essere presentate le liste e c’è ancora spazio per ripensamenti, new entry e qualche colpo last minute da parte dei candidati. (f.b.)