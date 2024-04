Ciclista 70enne travolto e ucciso da un Suv nel Catanzarese

la tragedia

SOVERATO Un settantenne è morto in un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi nei pressi della galleria “Santicelli” sulla strada statale 106, nel territorio di Soverato, nel Catanzarese. La vittima, che era priva di documenti, si trovava in bicicletta e stava transitando in una galleria quando è stata travolta da un Suv. Inutili i soccorsi, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La statale 106 è chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e gli accertamenti necessari. I rilievi sono stati affidati ai Carabinieri della Compagnia di Soverato.

