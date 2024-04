Uber, Tony West: «Un piacere incontrare Occhiuto e conoscere la sua idea di mobilità»

il commento

CATANZARO «I miei anni di servizio in due amministrazioni presidenziali statunitensi mi hanno insegnato che poche cose sono più potenti dei partenariati pubblico-privato per il bene pubblico. Quindi ho avuto l’onore di incontrare il Presidente Roberto Occhiuto e comprendere la sua visione di espandere le opzioni di mobilità nella regione Calabria con Uber». E’ Tony West, vicepresidente globale di Uber e cognato di Kamala Harris, attuale vicepresidente degli Stati Uniti d’America, ha scriverlo su “X”. Il tweet giunge puntuale dopo l’incontro tra il governatore e il vicepresidente globale di Uber. «La Calabria è diventata anche per Uber un modello», aveva detto Occhiuto.