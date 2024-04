Catanzaro, Fiorita legge il monologo di Scurati. «Libertà da difendere sempre» – VIDEO

la festa del 25 aprile

CATANZARO Nel corso della tradizionale manifestazione per la Festa della Liberazione organizzata dall’Anpi Catanzaro il sindaco Nicola Fiorita ha letto il monologo antifascista dello scrittore Scurati non trasmesso dalla Rai. «E’ la festa della libertà, di una libertà – ha ricordato Fiorita – per tanto tempo negata ma poi recuperata dal popolo italiano. La libertà, non solo quest’anno, per definizione è sempre da difendere. Il 25 aprile è una forma di investimento sul futuro, non vogliamo che sia altro che questo».

Ovviamente, la manifestazione di Catanzaro si è arricchita anche dei tanti temi legati all’attualità politica, dalla guerra Israele-Palestina alle polemiche legate all’oscuramento del monologo di Scurati a temi come il no al premierato e all’autonomia differenziata. Presenti dirigenti dei partiti di centrosinistra, tra cui il Pd, della Cgil e di “Libera”, che si sono alternati negli interventi accompagnati spesso dalle note di “Bella Ciao”. Una grande bandiera della Palestina è stata poi esposta da militanti di Potere al Popolo, che hanno anche intonato il coro “La Palestina ce l’ha insegnato, la resistenza non è reato”. Non si sono comunque registrati momenti di tensione. (c. a.)

