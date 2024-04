Tentato omicidio, due colpi di pistola contro un ex pentito

il caso

VITTORIA La vittima dell’agguato questa mattina a Vittoria è Roberto Di Martino, 62 anni, ritenuto in passato un esponente del clan Dominante – Carbonaro e arrestato nell’operazione Squalo 30 anni fa. Era stato poi collaboratore di giustizia ed era uscito dal programma di protezione nel 2021. L’uomo era appena uscito da casa, nella zona vicina al cimitero di Vittoria, quando un uomo si è avvicinato alla sua auto e lo ha ferito con due colpi di arma da fuoco che lo hanno raggiunto al collo e al volto. Di Martino è riuscito a raggiungere la casa del cognato, poco distante, e ha telefonato alla Polizia. Subito soccorso, è stato trasportato in ospedale. Non corre pericolo di vita. Gli inquirenti hanno già raccolto le prime dichiarazioni di Di Martino, che è stato poi sottoposto a un intervento chirurgico per le ferite riportate. Il ferimento di Di Martino è il secondo episodio criminale a Vittoria quest’anno. Il 28 febbraio, nella zona di contrada Colledoro, nei pressi dell’ospedale, era stato ucciso Giovanni Russo. Ad ammettere di aver compiuto l’omicidio era stato Alex Ventura, anch’egli ritenuto vicino agli ambienti criminali. Ventura aveva però dichiarato che l’omicidio era maturato per “dissapori personali”, perchè in passato aveva subito minacce da Russo.