In cultura le dimensioni non contano: viaggio tra i piccoli teatri calabresi della “restanza”

LA TENDENZA

COSENZA Piccolo o micro? Non contano le misure, ma come lo fai: parliamo di teatro, tranquilli. E di chi – sono tanti in Calabria, come vedremo – da una piccola saletta irradia una potenza inversamente proporzionale ai metri quadrati. Potremmo definirli i teatri della restanza, per l’ostinazione con cui presidiano un territorio a rischio spopolamento (anche) culturale, tra offerte mainstream o del tutto assenti.

Voglia di continuare (o aprire)

Ma insomma con la cultura si mangia o no? Rispondendo a una eventuale domanda ispirata a una frase – forse apocrifa – dell’allora ministro Tremonti, si direbbe di sì: tanto che i teatri non solo non chiudono ma addirittura aprono. Ad Acri nascerà un piccolo teatro: attualmente in costruzione, il Tape Theatre della Compagnia Aiello ha anche avviato un crowdfunding per sostenere le ultime spese necessarie al completamento della costruzione…

E poi piccoli centri propulsivi che, seppure operativi a intermittenza, realizzano sui palchi dell’area urbana la Città Unica su cui la politica continua a scornarsi senza risultati: il comunale di Mendicino, il teatro di Rovito, il Piccolo di Castiglione Cosentino.

Nella Piccola Biblioteca di Cuti a Rogliano continua la programmazione di eventi tra teatro e musica, dopo “Re Pipuzzu fattu a manu” di e con Dario De Luca e Gianfranco De Franco (sabato 20 aprile, nella foto), sabato 4 maggio sarà la volta di Daniele Moraca con “Ritratto di un cantautore”.

Nella seconda settimana di maggio al Dam dell’Università della Calabria ritorna “Microteatro” (per restare in tema), rassegna curata da Entropia, Libero Teatro e Teatro Rossosimona che arriva alla quarta edizione: lunedì 6 “Il Tubo” di Max Mazzotta, con Antonio Belmonte, Emanuel Bianco e Salvo Caira; martedì 7 “Al Posto Sbagliato. Storie di bambini vittime di mafia” di e con Francesco Pupa tratto dal libro di Bruno Palermo; mercoledì 8 “Hamlet in Pieces” di e con Ernesto Orrico con le musiche di Massimo Palermo e i disegni di Raffaele Cimino.

Dal privato al pubblico (nelle scuole)

A Cosenza, continua la programmazione curata da Kollettivo Kontrora al Teatro Vuozzo, all’interno della scuola Spirito Santo: domenica 28 aprile va in scena il duo Greco-Scorza con “141 –Dialogo per una persona sola” (anche nel teatrino nella scuola elementare di via Misasi inizieranno delle attività di laboratorio a cura di Porta Cenere). Nel capoluogo bruzio è a suo modo una notizia il ritorno del “Webmastru” sulle scene: «Sì vabbè okay ciao» è la nuova pièce di con Nunzio Scalercio, in programma sabato 4 maggio alle 21 al Cavern Club, storico locale legato alla renaissance del centro storico. Peraltro, a due passi dal Cavern c’è una certa attesa per l’apertura, a brevissimo, del Cineteatro Universal (via del Seggio).

Nella vicina Rende continua l’attività del Teatro Gulliver, che mercoledì 24 aprile ha proposto “Il mio amico cane” di e con Marco Paoli e con Marco Silani, mentre continuano le proposte musicali.

Anche al Teatro Gambaro di San Fili continua la programmazione proposta dalla compagnia Teatro Rossosimona, domenica 28 in scena Lorenzo Praticò con “4×25”, poi gli ultimi due appuntamenti la domenica seguente, 5 maggio, con il debutto dello spettacolo di figura “La valigia di Gianni” (di e con Angelo Gallo) infine venerdì 7 giugno con una riedizione di “Mio cognato Mastrovaknic” (di Ciro Lenti, con Paolo Mauro e Marco Tiesi e la regia di Lindo Nudo).

Non solo Cosenza

Allargando lo sguardo alla regione ecco il Tip a Lamezia Terme (dove il 24 aprile è andato in scena “Dateci i pantaloni! La Resistenza delle donne” di Elisabetta Aloia e Marinella Dipalma), Controtempo teatro a Crotone e SpazioTeatro a Reggio Calabria, che questo weekend presenta un nuovo debutto per tre serate: 26, 27 e 28 aprile la nuova produzione “Racconto Cosmicomico” (dall’opera di Italo Calvino), adattamento e interpretazione Anna Calarco, soundscape Giuseppe Costa. A Villa San Giovanni chiusura imperdibile della stagione del Teatro Primo, sabato 4 maggio alle 21 (replica domenica 5 alle 19) con “Bukowsky – A night with Hank” con Roberto Galano, produzione Teatro Dei Limoni.

Infine, tornando su Lamezia Terme, giovedì 2 maggio alle 21 è in programma l’ultimo appuntamento della rassegna “Matrioska” di MammutTeatro al Lametus Beer Bar: le musiche di Yosonu Prj e la voce di Tiziana Bianca Calabrò per «raccontare storie, emozioni, lotte, incomprensioni di quella misteriosa danza che intreccia e brucia relazioni». Esperimenti di teatro in versione brassicola, da accompagnare magari con una ambrata. Rigorosamente piccola.