Crotone ko di rigore al “Partenio”. Ora ai playoff sfida contro il Picerno

calcio serie c

AVELLINO Il Crotone esce sconfitto di misura dalla gara del “Partenio” contro l’Avellino, che con questi tre punti raggiunge il secondo posto in classifica. Si è conclusa così per i pitagorici la fase regolare del campionato di serie C, girone C. Ora i ragazzi di Zauli, giunti noni in classifica, saranno costretti ad affrontare la prima partita dei playoff in un’unica sfida in campo esterno. L’avversario di turno sarà il Picerno, giunto sesto in campionato.

La gara. Prima azione degna di nota al 19’ con Gori che serve D’Ausilio che entra in area e calcia di destro ma un super D’Alterio gli nega la gioia del gol e poi è Crialese a spazzare via. Risponde il Crotone al 32’: cross dalla sinistra di D’Errico, col destro, con l’attaccante che gira di testa ma la palla termina al lato. Al 61’ bellissima azione sulla destra da parte degli squali con Rispoli che lancia in profondità Gomez il quale mette subito in mezzo per Tumminello anticipato di un soffio da Cancellotti. Un minuto dopo si fa male Gomez al ginocchio ed è costretto a lasciare il campo. Al 73’ Tito mette al centro, rasoterra, e Russo che si tuffa spedendo la palla sull’esterno della rete. All’82’ la svolta della partita. Sgarbi termina a terra in area di rigore, l’arbitro assegna il penalty tra le proteste degli squali. Patierno calcia e spiazza D’Alterio per l’1-0. Il match non ha altro da dire.

Il tabellino

AVELLINO: Ghidotti; Cancellotti, Rigione, Cionek; Ricciardi, De Cristofaro, Armellino, D’Ausilio (27’st Tito), Liotti (27’st Russo); Gori (12’st Sgarbi), Patierno (43’st Dall’Oglio). A disp. : Pane, Pizzella, Mulè, Frascatore, Llano, Palmiero, Pezzella, Rocca, Marconi, Tozaj. All. Pazienza

CROTONE: D’Alterio; Rispoli, Loiacono, Bove (31’st Giron); D’Ursi, Zanellato (31’st Felippe), Vinicius (1’st Kostadinov), D’Errico, Crialese; Tumminello, Gomez (18’st Comi). A disp. : Valentini, Martino, Gigliotti, Leo, Tribuzzi, D’Aprile, Ranieri, D’Angelo, Cantisani. All. Zauli

ARBITRO: Vergaro di Bari

MARCATORI: 39’st rig. Patierno

AMMONITI: Bove (C), Comi (C)

