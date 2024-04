Cibo pessimo e procedure lunghe, la protesta dei migranti al Cara di Isola Capo Rizzuto

il fatto

ISOLA DI CAPO RIZZUTO È durata un paio d’ore la protesta di un gruppo di migranti nel centro di accoglienza di Isola Capo Rizzuto. Un centinaio di persone questa mattina hanno bloccato l’ingresso del Cara ai mezzi del catering. I ritardi nelle procedure per ottenere il riconoscimento della protezione internazionale, la lunga permanenza nel centro, la qualità del cibo distribuito sono stati al centro della protesta. I migranti hanno protestato anche per l’impossibilità di utilizzare il pocket money di 2,50 euro all’esterno del Cara anche per acquistare, ad esempio, il biglietto dell’autobus. Le forze dell’ordine presenti nel centro insieme ai delegati della Prefettura di Crotone, hanno gestito la protesta convincendo, con un’opera di mediazione, i migranti a tornare nel centro. Non ci sono stati feriti. Il centro di accoglienza di Isola Capo Rizzuto, gestito dalla Croce rossa italiana, attualmente ospita circa 600 persone.

