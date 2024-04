Ospedale di Polistena, Tripodi lancia la mobilitazione: «Il 4 maggio per la difesa del presidio» – VIDEO

L’affondo

POLISTENA «Le parole “rassicuranti” del Presidente Roberto Occhiuto sull’ospedale di Polistena peraltro già pronunciate qualche settimana fa sono insufficienti». È quanto scrive sui social Michele Tripodi, sindaco di Polistena che lancia anche un video appello alla mobilitazione.

«Serve cancellare materialmente ciò che lo stesso Commissario/ Presidente – sottolinea Tripodi – ha scritto nel DCA/78, ovvero la previsione di eliminare l’ospedale di Polistena dalla rete ospedaliera una volta costruito l’ospedale a #Palmi contenuta nelle pagine del decreto a firma di Roberto Occhiuto. Se lo farà prenderemo atto, se non lo farà vorrà dire che la nostra mobilitazione non si fermerà al 4 maggio, ma andrà avanti».

«Oltretutto una struttura ospedaliera – evidenzia ancora il sindaco di Polistena – sulla quale non si prevedono investimenti, né ampliamenti, né nuove assunzioni è un ospedale che fa fatica e rischia di implodere da un momento all’altro. Il Presidente Occhiuto questo lo sa bene».

«Qui si tratta di tutelare la pelle delle persone – attacca – non di giocare con le storie Instagram. Il tentativo di boicottare la manifestazione ordito dai soliti sciacalli è evidente ed in questo – dispiace dirlo – il Presidente della Regione si è prestato ad una caduta di stile. Per tali ragioni rilanciamo l’invito a partecipare alla manifestazione che – siamo certi – sarà un successo di partecipazione popolare».

Infine un invito: «Ci vediamo a Polistena il 4 Maggio alle ore 9 davanti all’ospedale».