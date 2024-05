Cgil, Cisl e Uil insieme per il Primo maggio. «Un’Europa di pace, lavoro e giustizia sociale»

la manifestazione

MONFALCONE Cgil, Cisl e Uil tornano in piazza insieme per il Primo maggio che celebrano con la tradizionale manifestazione quest’anno a Monfalcone, in provincia di Gorizia, che dedicano all’Europa – “un’Europa di pace, lavoro e giustizia sociale” -, ma tra loro restano le differenze nella valutazione degli interventi messi in campo dal governo. Ultimo quello che riguarda gli incentivi per l’assunzione di giovani e donne e il bonus di 100 euro che verrà erogato a gennaio, ribattezzato bonus Befana. Per Cgil e Uil si tratta di spot, “una marchetta elettorale, un insulto al buon senso”, attacca Maurizio Landini. Servono “misure strutturali”, insiste Pierpaolo Bombardieri. Per la Cisl si tratta invece di misure “importanti” anche se ancora non sufficienti: “Occorre fare di più”, proseguendo il confronto con l’esecutivo, per aumentare i salari e le pensioni, rinnovare tutti i contratti. E, come rimarcano all’unisono, confermare il taglio del cuneo fiscale. Ma la premier Giorgia Meloni rilancia misure e obiettivi: con il decreto legge che riforma le politiche di coesione, approvato alla vigilia del Primo maggio, “ci occupiamo ancora di lavoro” con un pacchetto che “vale complessivamente oltre 5 miliardi di euro” e “vuole creare nuova occupazione” soprattutto nel Mezzogiorno. Finora i risultati, ricordano la presidente del Consiglio e la ministra del Lavoro Marina Calderone, parlano di dati record raggiunti sul fronte dell’occupazione e un aumento dei contratti stabili. Aperto resta il tema della sicurezza, con i sindacati che tornano a dire “basta morti sul lavoro”. Mentre arrivano gli ultimi dati dell’Inail: le denunce di infortunio nei primi tre mesi dell’anno risultano 145.130 (+0,4% rispetto al primo trimestre 2023), di cui 191 mortali (-2,6%). In piazza per la festa dei lavoratori scendono anche la segretaria del Pd Elly Schlein e il presidente del M5s Giuseppe Conte, a Piana degli Albanesi (Palermo) per la manifestazione promossa dalla Cgil a Portella della Ginestra. Lì, poi, Conte firma i referendum sul lavoro della Cgil contro il Jobs act. (ANSA).