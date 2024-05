Primo maggio e autonomia differenziata, Franz Caruso a Napoli con Vincenzo De Luca

l’intervento

NAPOLI «Il Primo Maggio è la giornata che celebra e ricorda le lotte per la conquista della dignità e dei diritti dei lavoratori che, da socialista, porto nel cuore e nella mente. Sono stati raggiunti importanti traguardi, ma non c’è ancora giustizia sociale in Italia. Per questo motivo la battaglia non può e non deve arrestarsi». Lo afferma il sindaco di Cosenza Franz Caruso, che prosegue: «Mutato lo scenario politico ed economico, si sono trasformate le criticità e le problematiche da affrontare e risolvere. Alle irrisolte questioni sulla discriminazione delle donne e della garanzia di sicurezza sul luogo di lavoro, si aggiunge oggi il tema del precariato, del caporalato, oltre che quello dell’altissimo tasso di disoccupazione giovanile, per fare pochi esempi. Tutto ciò a fronte di un Governo del Paese che è lontano dai bisogni dei lavoratori, che fa melina con l’ennesimo CDM del Primo Maggio, quest’anno organizzato in vista delle prossime Europee, menando il can per l’aia e ribadendo promesse già fatte e mai mantenute. Ma ciò che risulta ancora più drammatico è la distanza siderale che Giorgia Meloni ed i suoi accoliti fanno registrare rispetto ai bisogni del Paese, che per crescere ed essere forte in Europa deve rimanere unito e solidale. Anche per garantire il diritto al lavoro, dunque, è prioritaria, oggi, la battaglia contro l’Autonomia Differenziata, che divide l’Italia in 20 repubblichette, tarpandoci le ali del progresso e dello sviluppo complessivo. Ecco perché ieri a Napoli, con il presidente della Campania Vincenzo De Luca, ho ribadito le ragioni di una opposizione netta e determinata contro la Riforma leghista, portata avanti dal governo Meloni, inadeguato a dare risposte agli italiani che, giustamente, desiderano un futuro migliore. Rispetto a questi temi Cosenza, la Campania ed il Mezzogiorno non possono fare sconti a nessuno. Al contrario ci candidiamo, uniti, a guidare i processi di cambiamento del Paese, rinverdendo una storia che ha visto noi meridionali sempre protagonisti». «Un impegno – conclude Franz Caruso – che per quanto mi riguarda, in occasione di questo Primo Maggio 2024, rinnovo con ritrovato slancio e trasporto anche e soprattutto in favore della città evoluta e moderna che, da Sindaco di Cosenza, sto costruendo e realizzando».

