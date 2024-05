Torre Melissa, Tajani incontra il presidente dell’Albania Begai. «Sintonia tra i due Paesi»

sinergie istituzionali

TORRE MELISSA In Calabria per la campagna elettorale di Forza Italia per le europee, il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha incontrato a margine, a Torre Melissa, il presidente dell’Albania Bajram Begaj per un colloquio. Il capo di Stato ha visitato la regione per incontrare la comunità albanese in Calabria. “In Calabria con il Presidente albanese Bajram Begaj abbiamo sottolineato il carattere strategico dell’amicizia tra Italia e Albania. Piena sintonia sul dare stabilità ai Balcani Occidentali e sul prioritario lavoro comune per contrastare i traffici migratori. Sosteniamo adesione all’Ue dell’Albania”, ha scritto Tajani su X riferendo dell’incontro con il capo di Stato albanese. “Il colloquio – rende poi noto la Farnesina in un comunicato – ha offerto l’opportunità per sottolineare i significativi progressi compiuti nel consolidamento dei legami tra Italia e Albania, che trova nella cooperazione sul dossier migratorio uno dei suoi pilastri, grazie al Protocollo bilaterale firmato nel novembre 2023”. ”La cooperazione bilaterale a livello politico è particolarmente intensa e il nostro interscambio – pari a 3,3 miliardi di euro nel 2023 – è solido: ci sono tutte le condizioni per rafforzare ulteriormente questo straordinario rapporto di amicizia e per costruire un futuro comune nell’Unione europea” ha sottolineato il Ministro Tajani, che ha ribadito il convinto sostegno dell’Italia al processo di adesione dell’Albania all’Ue. Domani il Vicepremier prenderà parte alle commemorazioni per celebrare il centenario della morte di Anselmo Lorecchio, giornalista e intellettuale arbëreshë e figura chiave del movimento rinascimentale albanese, in programma a Pallagorio, nel crotonese. Avrà inoltre incontri con la comunità calabrese di origine albanese, discendenti di emigranti albanofoni arrivati in Italia già a partire dal XV secolo: quella calabrese è la comunità arbëreshë più numerosa nel nostro Paese, con oltre 58.000 persone.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato