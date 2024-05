Crotone, si avvicinano i playoff. I bookmakers non scommettono sul successo dei pitagorici

calcio serie c

CROTONE Si avvicina per il Crotone la sfida esterna contro il Picerno (diretta su RaiSport) in programma martedì 7 maggio alle ore 21 e valevole per il primo turno della fase playoff di serie C. La competizione andrà avanti per un mese (le finali di andata e ritorno si disputeranno il 5 e 9 giugno) e il Crotone spera di arrivare fino in fondo nonostante le numerose difficoltà riscontrate in questa stagione. Tante difficoltà che hanno spinto i bookmaker a non inserirlo tra le pretendenti alla promozione, dove invece Avellino e Padova sono le favorite assolute, seguite nelle quote di Snai e Sisal da Torres e Benevento. Tra le sorprese, la vittoria finale del Vicenza viene pronosticata a 9 su Sisal e 6.50 su Snai. Dietro la squadra veneta ecco Catania, Perugia, Carrarese e Taranto.

La squadra di Zauli ieri è stata impegnata di una sessione mattutina all’Antico Borgo iniziata in sala video e proseguita sui campi con attivazione, tecnica, possessi, tattica e partita finale da area ad area. Oggi si replica con un altro allenamento al mattino. (redazione@corrierecal.it)

